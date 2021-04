FIA rallidirektor rahustas meeskondi: Monte Carlos 2022 on hübriidautod stardis

"Tahan öelda, et see on täiesti normaalne protsess. Me arendame midagi uut ja mõned tekkivad küsimused on sellises olukorras täiesti normaalsed. Oleme peaaegu alustamas testimist, vahest kaotame mõned päevad. Ei ole minu asi teile öelda, millal tehasemeeskonnad oma masinaid testivad, kuid nii palju, kui ma tean, on see väga lähedal nende algsele plaanile," lisas Matton.

"Ma ütleksin, et see oleks ebanormaalne, kui meil poleks probleeme, see tähendaks, et võtame midagi riiulilt ja paneme autosse, kuid see pole nii. Compact Dynamics toodab midagi täiesti uut, pannes kõik ühte kasti ja see on midagi, mida nad varem pole püüdnud saavutada," rõhutas rallijuht, et hübriidmasinatele üleminek ei saagi olla kerge samm.