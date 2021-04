Adamo kiitis Neuville`i: Thierry tegi uskumatu pärastlõuna

"Thierry (Neuville) on teinud vahe vähendamisel uskumatu pärastlõuna, nii et võitleme endiselt võidu nimel. Otil on seni olnud kena ralli, ta ei võitle küll esikoha eest, kuid katab positsiooni hästi. Homme on pikk päev, palju kilomeetreid ja kõik on endiselt väga lahtine. Vaatame, mis juhtub, kuid kindel on, et olukord on karm," lisas Adamo.