Nõutakse päid – kes pakkus välja, et laupäeva hommikul tuleks startida, ees kaks kõva ja taga kaks pehmet rehvi. Ent miks kedagi risti lüüa? Mida see päästab? Tegu on tehtud ja tegijatel niigi kehv tunne. Ehk nagu Tänak ütles: õpime oma vigadest, aga mitte meie käes olevast infost. Loodetavasti oli õppetund piisav.