Ogier kurjustas Toyotaga: midagi peab ette võtma

"Kaks rehvipurunemist. Oli õnne, et mul oli pärastlõunal kaks varu kaasas. Olen ausalt öeldes pisut pahane, sest juba Monte Carlos ütlesin, et midagi peab tegema, me ei taha loteriid. Ma ei sõitnud eriti millegi otsa. Ilma rehvipurunemiseta oleks eduseis veidi mugavam," kommenteeris Ogier.

"Jah, muidugi me lähme homme [võidu pärast] võitlema. Vahed on väikesed. Esimene katse peale hoolduspausi oli frustreeriv. Midagi ei klikkinud. Tegin väiksed muudatused ja ülejäänud ringiks sain kindluse tagasi. Mul on hea meel praegu auto rahule jätta. Ootan põnevusega homset. Ilmselgelt otsime me kõik kohti, mida parandada. See on kõigile uus ralli. Vahel viivad lihtsalt muudatused sind vales suunas," kommenteeris Evans.