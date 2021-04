DELFI VIDEO HORVAATIAST | Ott Tänak: mingi hetk läks kõik väga alajuhitavaks

"Esimene katse pärastlõunal oli suht okei. Peale seda me isegi väga palju ei muutnud, kuid sealt edasi midagi toimus. Kõik muutus väga alajuhitavaks ja läks keerulisemaks. Idee poolest me ise enam midagi muuta ei saa," sõnas Tänak tänase võistluspäeva lõpus Delfile antud videointervjuus.

Homse kohta ütles eestlane, et sellise kiirusega on raske ka punktikatselt suurt edu loota.