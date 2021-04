Mihkel Räim pääses Belgradi velotuuril taas poodiumile

"Finišis oli laugem tõus, seal tundsin end paremini ning kui esimest korda üle joone läksime, oli veel sõita 3km pikkune lõpuring. Hoidsin end ette ja olime meeskonnakaaslasega vasakul pool teed. Kuna lõpp oli ülesmäge, siis ma ei tahtnud ise vara alustada, aga võib-olla oli see saatuslik viga ja oleksin siiski pidanud seda tegema. Finišeerima hakati paremalt poolt, aga mina olin vasakul, mistõttu kaotasin veidi aega ja sain meestele küll sappa, aga joon tuli enne vastu. Homme on õnneks veel üks võimalus vigade parandust teha,“ lisas Räim, kes on üldarvestuses kolmas.