Latvala oli Hyundai otsusest üllatunud: ma ei osanud seda mingil juhul oodata

"Meie esialgsetel andmetel oli natuke niiskust vaid mõnes kurvis. Arvasime, et kõva rehv peab olema õige lahendus," sõnas Latvala Rallit.fi-le. "See tasus end ära ja poisid olid autoga rahul. Mõlemad olid masina juures väikseid muudatusi teinud ja nüüd tundus, et kõik oli paigas."