Kahe naise ründamises süüdistatud Manchester Unitedi legendi ootab ees kohtutee

Giggs peab Manchesteris kohtu ette ilmuma 28. aprillil. Legendaarne jalgpallur on süüdistusi eitanud.

Giggs sattus uurimise alla mullu 1. novembri õhtul, kui tema koju kutsuti politsei seoses väidetava korrarikkumisega. The Sun kirjutas toona, et Giggsi kahtlustati nii toonase tüdruksõbra Kate Greville'i kui ka tema sugulase ründamises. The Suni teatel sai kõik alguse kodutülist, kui Greville süüdistas Giggsi tema petmises kahe naisega.