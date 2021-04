FOTOUUDIS | Tiger Woods avaldas endast esimese foto pärast ränka avariid

Daily Mail kirjutab, et 45-aastane Woods taastub õnnetusest Floridas asuvas mõisas. Golfilegendil on mõistagi tagaaias ka isiklik harjutamisrada, mida aga hetkel renoveeritakse.

"Minu väljak on saamas kiiremini valmis kui ma ise," viskas Woods Instagramis nalja. Pildil on näha, kuidas karkudel seisva mehe parem jalg on lahases.