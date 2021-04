Kontaveiti keha ei pidanud raskele mängule vastu: loodan, et taastun sellest kiiresti

"Olen neli korda järjest kaotanud väga-väga heale mängijale. Tippmängijale. Eks see üks mõistatus on. Kui tal on väga hea päev ja mängib nii võimsalt... andsin täna endast parima ja oli tasavägine mäng. Ma ei oska öelda top 10 mängijate seast kedagi, kes oleks mulle meeldivad vastased. Nad on kümne seas põhjusega. Aga Sabalenka mängib väga agressiivset tennist ja võtab minult nii-öelda kogu aja ära. Ta kontrollib mängu ja tal on väga tugev serv, mis võtab minu tugevuse - tõrje - täiesti ära. Ma arvan, et väga paljudele ei meeldi tema vastu mängida," lausus maailma 27. reket.

"Loodan, et need on sellised asjad, mis lähevad ruttu üle. Ma ei tea, aga loodan, et taastun sellest kiiresti. Kuigi parem jalg läks ühe kindla löögiga - loodan, et see ei olnud tõsine lihase äratõmbamine. Muud asjad, alaseljad, lähevad Madridi turniiriks ikka korda. Madridi turniir algab neljapäeval. Vähem kui nädal aega on puhata ja trenni teha," vaatas ta järgmisele nädalale ette.