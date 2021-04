VIDEO | Napikas! Barcelona vältis krahhi ja viigistas lisaajavõiduga Zeniti vastu seeria

Lisaaega alustas paremini Zenit, aga lõpuks ei suudetud mõnepunktilist edu hoida. Barcelona teenis rohkem vabaviskeid ja realiseeris neid paremini. Kohtumise saatuse otsustas Pangose viimaste sekundite pallikaotus.

Barcelona resultatiivseim oli 22 punktiga Brandon Davies , 15 punkti viskas Cory Higgins . Zeniti kasuks viskas Pangos 23 punkti, Will Thomas lisas 17 punkti.

Kõige rohkem on väikesest pausist võita Fenerbahcel, kelle ridadesse võib lisanduda vigastusest taastuv tsenter Jan Vesely. Võimalik, et kolmandaks mänguks on rivis ka koroonaviirusesse nakatunud peatreener Igor Kokoškov ning mängijad Edgaras Ulanovas, Jarell Eddie ja Ali Muhammed.