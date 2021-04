Tiimijuht Adamo nõudis Tänakult ja Breenilt kiiremat sõitu

"Oli päev, kus ma usun, et kõik nautisid esikolmikus olevate ekipaažide heitlust, mida juhivad Thierry ja Martijn," rääkis Adamo Hyundai pressiteenistuse vahendusel.

Thierry Neuville on ralli liider, talle järgnevad vastavalt 7,7 ja 8,0 sekundilise kaotusega Toyota sõitjad Sebastien Ogier ja Elfyn Evans .

Teised Hyundai piloodid jäävad juba kaugemale. Ott Tänak on neljas (+31,9) ja Craig Breen viies (+54,8).

"Kahjuks on Ott ja Craig natuke maas. Töötame nendega, et nende esitust parandada, sest vajame kindlasti, et nad esikolmikuga vahet vähendaksid," lisas Adamo.