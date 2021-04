DELFI VIDEO HORVAATIAST | Ott Tänak: pole sellist enesekindlust, et 100 protsendiga sõita

"Mingi suund on käes ja kindlasti olukord paranes. Aga päris sellist enesekindlust ei ole, et 100 protsenti sõitma minna. Eks näis, mis me homseks välja mõtleme. Lõunane teeninduspaus oli lühike ja palju aega polnud. Öö on pikem. Me ole kaugel, aga natuke on veel vaja," rääkis Tänak.