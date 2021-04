DELFI VIDEO | Palusalu ja Kotkaga ühte ritta tõusnud Epp Mäe: Tokyosse ma väikeste eesmärkidega ei lähe

Tegu oli selgelt 29-aastase sportlase kõige kaalukama medaliga, varem oli ta teeninud MM-ilt kaks ja EM-ilt ühe pronksmedali, lisaks on Mäe võitnud maailmamängud ja tulnud Euroopa mängudel pronksile.

Mäe pühendas medali Eesti maadlusele, mis pidi väga kaua ootama, et EM-ilt tuleks taas täistabamus. Naine kirjutas võidukate matšidega oma nime väga uhkesse ritta, varem oli eestlastest Euroopa meistriks kroonitud Voldemar Väli (1926, 1927), Kristjan Palusalu (1937) ja Johannes Kotkas (1938, 1939, 1947). Kõik kolm mainitud Eesti maadluslegendi on tulnud ka olümpiavõitjaks. Suurte soovidega läheb Tokyo olümpiale ka Epp Mäe. Tõsi, seal tuleb palju tugevaid konkurente juurde. Mäel on spordimaailma suurimalt jõuproovilt siiani ette näidata Rio de Janeiro mängudelt saadud 13. koht.