VIDEO | Rally Estonia vabatahtlikud läbisid riigieksamite koroonaproove transportides 12 000 kilomeetrit

„Esmalt täname, et SYNLAB Eesti meid usaldab, see on meie erimeeskonnale suur tunnustus. Kogu plaan sündis sellel aastal väga operatiivselt. Meile tehti ettepanek loetud päevad enne esimest proovivõtukomplektide koolidesse vedu. Me uskusime oma meeskonna võimekusse ja seda, et saame sellega hakkama. Koole oli kokku 170 ja kõigi poolte ühisel tegutsemisel tekkis kiirelt logistikaplaan. Kõik vedajad said SYNLAB Eesti poolt põhjaliku koolituse ja meil on heameel, et saime anda oma panuse sellesse, et riigieksamid saaksid toimuda turvaliselt. On väga oluline, et nakatumiste arvud Eestis langeks ja et ei tekiks uusi koldeid,“ rääkis WRC Rally Estonia kommertsdirektor Tarmo Hõbe.