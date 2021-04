Toyota meeskonna ees vabandanud Rovanperä selgitas, mis avakatsel valesti läks

Rovanperä vabandas sotsiaalmeedias Toyota ees. "See oli minu viga ning õpin sellest. Mehhaanikud vaatavad auto üle, kui see tagasi jõuab ning siis selgub, kas selle saab homseks korda," kirjutas ta.

WRC All Live stuudios selgitas Rovanperä lähemalt, mis avakatsel ikkagi juhtus. "Päris katse lõpus oli viimane allamäge rajalõik. Tulin kurvi sisse ja pidurdasin. Pisut liiga palju kiirust, alajuhitavus ja see on tulemus. Minu viga," tunnistas Rovanperä ausalt. "Võibolla oli asfaldi peal natuke liiva ja tolmu. Lootust on, et kutid saavad auto ära parandatud, aga autot pole veel siin ja me ei tea seda."