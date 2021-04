Ida-Euroopa saalijalgpall: troon on veel vaba

Vaatamata enesekindlale etteastele meistrivõistlustel ja lõplikule neljandale kohale ei olnud Lvivi Energial mängudes Prodeximi vastu ausalt öeldes mitte midagi head ette näidata – kõigil viimastel kohtumistel saatis edu Hersoni jalgpallureid. Viimane Energia võit pärineb 2019. aasta maist (3 : 2), millele järgnes valitsevate meistrite neli järjestikust võitu üldseisuga 15 : 6. Näib, et ka nende praeguses vastasseisus keerulist süžeed ei kujune – pärast kahte mängu juhib Prodexim seeriat 2 : 0, olles saanud kaks korda Energiast jagu, mõlemal korral tulemusega 4 : 0. Hersonlased on ühe jalaga finaalis ja vaevalt et keegi tõsimeeli usub, et Lvivi jalgpallurid on võimelised seda seeriat päästma.

Teise finalisti puhul on konkreetsust palju vähem: oli ju oodata, et Uragan ja HIT korraldavad teises poolfinaali paaris tõelise lahingu ja need ootused on end täiel määral õigustanud. Esimeses kahes mängus Ivano-Frankivskis vahetasid vastased omavahel võite võrdse tulemusega 2 : 0, demonstreerides tõelist karikajalgpalli ilmselge rõhuga kaitsetegevusel. Vähetõenäoline, et keegi julgeks ennustada, millega lõppevad kaks vastasseisu Kiievis 24. ja 25. aprillil, kuid neutraalsed fännid sooviksid kindlasti seda seeriat jälgida nii kaua kui võimalik.

Valgevenes on meistrivõistluste põhiturniiri lõpuni veel kaks vooru ja VITEN ei ole veel taganud endale kohta turniiritabeli tipus. Ehkki oršalased võivad seda teha juba sel laupäeval, kui suudavad koduses mängus Dinamo-BNTUst jagu saada. Sama käib VRZi kohta: gomellased kohtuvad oma teise koha konkurendi Minski Stolitsaga ja kui saavad kasvõi ühe punkti, siis ei jää nad mitte mingil juhul kolmandaks. Kui Minski esindajad suudavad võidu saavutada, siis võib teine koht kergelt VRZl käest libiseda: lõppvoorus saabub Gomelisse VITEN ja nendelt punkte võtta ei saa lihtne olema. Stolitsa võib aga end võrdlemisi rahulikult tunda – kolmandast kohast allapoole Minski mängijad enam ei kuku –, nagu ka BCH Gomelist, kes platseerub neljandal kohal. Seega astub see nelik play-off’i veerandfinaalide staadiumist, teistel meeskondadel aga seisab ees karikamängude alustamine 1/8-finaalist. Huvitav, et esimese vooru paarid võtavad lõpliku kuju alles pärast lõppvooru: tabeli keskosas on rebimine niivõrd suur, et Ohrana Dinamo, kes on praegu eelviimane, võib teoreetiliselt veel seitsmenda kohaga arvestada, sest sellest lahutab meeskonda vaid kaks võitu. Nii või teisiti muutub alates mai keskpaigast Valgevene meistrivõistluste finaalmängude jälgimine veelgi põnevamaks, play-off kaunistab igat esivõistlust.