Meedia: United soovib Cristiano Ronaldo koju tagasi tuua, portugallase saaks kätte võrdlemisi odava hinna eest

Väljaande andmetel võttis United möödunud nädalal ühendust agendi Jorge Mendesiga, et arutada tema nimeka kliendi võimalikku naasmist Inglismaale. Ronaldo endine koduklubi loodab portugallase tagasi tuua sel suvel.

Gazzetta dello Sport toob välja, et Ronaldo pole rahul Juventuse käimasoleva hooajaga, mis pole suutnud tema ambitsioone täita. Itaalias paistab lõppevat Juventuse aastatepikkune valitsemisaeg, kui kuus vooru enne hooaja lõppu kaotavad nad liidrile Milano Interile 11 punktiga. Meistrite Liigas langes Itaalia hiid konkurentsist juba kaheksandikfinaalis.

Väidetavalt on Juventus valmis mehest loobuma mõnes mõttes "kõigest" 31 miljoni euro eest. Ronaldo on küll juba 36-aastane, aga jätkuvalt heas hoos. Tänavusel hooajal on tal 38 kohtumisega kirjas 32 väravat ning 4 resultatiivset söötu. Juventus maksis 2018. aastal Madridi Realile Ronaldo ees 100 miljonit eurot.