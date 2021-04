Hyundai rallitiim elas hilisõhtul hotellis üle ehmatuse

"Õnneks oli mõistlik aeg. Kell pool kümme saime väikse üllatuse osaliseks. Tuletõrjesignalisatsioon hakkas tööle ning horvaatia keeles paluti kõigil välja koguneda. Kuskil midagi kõrbes ja majas oli suitsuvine sees. Pidime 10-15 minutit väljas tiksuma," rääkis Rump.

"Tegime omakeskis nalja, et oli kaks varianti - kas konkurendid tegid pulli või jättis keegi midagi pliidi peale. Martin tellis nuudlid. Need olid vist jahtunud, kui need lõpuks temani jõudsid."

Publikukeelust hoolimata on raja ääres näha olnud päris palju fänne. Rump rääkis, et avatseremoonia ajal oli Zagrebi kesklinnas uudistajaid kohe hulgim.

"Üllatus oli päris suur. Rallisport on Horvaatias väga populaarne. On näha, et inimesed on hingega teemas sees. Sõltumata piirangutest tullakse tänavatele kaasa elama. Eile õhtul oli näha suurel kolmerealisel magistraalil päris palju rahvast. Autodel oli keeruline rahvamassist läbi saada," ütles Rump.

"Saan aru, et korraldajatel on keeruline rahvamassi tagasi hoida, aga inimestel võiks mõistust olla. Kui on välja öeldud, et piirangud on, siis võiks nendest kinni pidada."