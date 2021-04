FOTO | Horvaadid tungisid WRC ralli avatseremooniale publikukeelust hoolimata

Ralli kodulehel antakse teada, et piletimüüki pealtvaatajatele ei korraldata ning rallisõpru kutsutakse üles jälgima võistlust kohalikust telekanalist HTV 2. Sellegipoolest on välja toodud ka riigis kehtivad koroonareeglid, mis sätestavad, et üksteisega tuleb hoida vähemalt 1,5-meetrist vahet, kanda maski ning ühte kohta ei tohi koguneda rohkem kui 25 inimest.