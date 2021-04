Euroopa meister Epp Mäe: suur rõõm oli Eestile kuldmedal tuua!

Kuna viimase punkti teenis eestlanna, siis see tõi talle ka võidu. Sümboolne, et just täna, legendaarse Georg Lurichi 145. sünniaastapäeval tuli Mäe Euroopa meistriks. Viimati krooniti eestlastest Euroopa meistriks Johannes Kotkas 1947. aastal. Varem oli Mäe auhinnakapis kaks MM-pronksi ja üks EM-pronks.

Euroopa meister – kuidas see sulle kõlab? „Mitte halvasti ju,” muheles Mäe, kui finaal peetud ning autasustamisel ja dopingukontrollis käidud.