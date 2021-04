ÜLEVAADE | Epp Mäe lõpetas Euroopa meistrivõistlustel Eesti sportlaste kullapõua

Tasavägises naiste raskekaalu (-76 kg) finaalis venelanna Natalia Vorobjova alistanud Mäe jaoks oli tegu karjääri esimese suurte tiitlivõistluste kuldmedaliga. Varasemast on tal ette näidata 2015. ja 2019. aasta MM-pronksid, kolmandaks on ta korra tulnud ka Euroopa meistrivõistlustel (2017) ja Euroopa mängudel (2019).

Seega on Mäe alates 2015. aastast võitnud medali kõigil paaritutel aastatel. 2019. aastal õnnestus tal kaela saada kaks autasu, võimalus saavutust korrata on tal Tokyo olümpiamängudel. Mäe tõestas, et suudab Tokyos heidelda kõige kõrgemate kohtade eest.