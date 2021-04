TIPPHETKED | Stuttgarti veerandfinaal: Kontaveit näitas maailma seitsmenda reketi vastu võitluslikku tennist, aga langes ikkagi

Teine sett: esimene geim kujunes väga pikaks, aga lõpuks Kontaveiti jaoks edukaks. Ta teenis kaheksa murdepalli ja suutis 1:0 ette minna. Seejärel suurendas eestlanna edu 4:0 peale, aga Sabalenka suutis omakorda kolm geimi järjest võita. Teise seti lõpus oli kindlam siiski Kontaveit ja tasuks 6:4 võit.

Pärast mängu ütles Kontaveit, et otsustavaks füüsis - eestlanna kehva vedas teda alt. Loe Kontaveiti kommentaare SIIT .

Enne matši: 22-aastane Valgevene tennisist on seni põhjustanud Kontaveitile ohtralt peavalu. Nad on karjääri jooksul kohtunud kolmel korral ja alati on peale jäänud Sabalenka.