Delfi Horvaatia rallil | Robert Virves: loodan tarkusele ja õnnele

Hommikusel testikatsel näitas Virves oma masinaklassi meestest kõige kehvemat aega, kuid see johtunud sellest, et mõlemal korral startis pärast pikemat ootamist, mistõttu olid rehvid külmad. „Ka jahutussüsteemiga oli väike probleem, aga selle saame korda,” selgitas Virves.

Horvaatia ralli üllatab Virvese sõnul eelkõige erakordse keerukusega: „Olen Itaalias läbinud kaks väiksemat rallit kuiva ilma asfaldirehvidega, seega tean, kuidas need töötavad. Kuid Juunior WRC autod kasutavad uusi Pirelli rehve, millega minu teada pole keegi varem sõitnud seega ei tea, mida oodata. Paljud katsed on pehmelt öeldes rasked – kare asfalt, palju auke ja teravaid servi. Tuleb sõita nii, et rehvid üle ei kuumeneks ja terveks jääks. Ühesõnaga, peab olema tark. Ega nende autodega saagi kogu aeg gaas põhjas kihutada ega parimat kiirust näidata. Vahepeal, kui tee on väga katki, lihtsalt matkad.”

Virves pole varem 300-kilomeetrist rallit läbinud, kuid ta teab, et läheb raskeks. „Väsitav on see võidusõit kindlasti ja ööund jääb väheks. Eks see paras väljakutse ole, aga ma ei muretse. Hakkan vaikselt otsast minema ja siis näeb, kuhu välja jõuame.”

Juunior WRC sarjas stardib kaheksa noort rallisõitjat ning nagu Virves ühes usutluses ütles, ei taha ükski neist jääda teiseks, minnakse võitma. Ning üldvõit on ainus, mis maksab, siis saab jätkata aste kõrgemal, sest auhinnaks on kas R5 auto, 200 rehvi ja veel nipet näpet või viis tasuta MM-rallit WRC3 sarjas. Juuniorid sõidavad tänavu viis etappi, millest neli läheb arvesse, seega on iga punkt kulla hinnaga.