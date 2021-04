Towersi juht kiitis Euroopa klubide huviorbiiti tõusnud Kotsarit: uskumatu, kui kiiresti ta on kohanenud

"Juba enne Bundesliga play-offi algust on Hamburg Towersi juhid saavutanud ühe võidu. Tänavuse hooaja üks tugitalasid Kotsar pikendas lepingut aastani 2022! See tähendab, et üks väga oluline positsioon on järgmiseks hooajaks juba täidetud," kirjutas Towersi tegemisi lähedalt kajastav ajaleht Morgenposten.

Ajaleht toob välja, et Kotsar oleks olnud üleminekuturu üks kuumimaid nimesid koos tiimikaaslase Kameron Tayloriga. Morgenposteni teatel tunti mõlema mehe vastu huvi nii Saksamaalt kui mujalt Euroopast. "Mõlemal on ainult üheaastane leping. Seega võivad nad pärast hooaega lahkuda ning sõlmida tulusama lepingu mõne suurema eelarvega klubiga," kirjutas Morgenposten paar päeva tagasi.

Hamburgi fännid ei pea aga muretsema. Kotsar jätkab tuleval hooajal nende ridades. "See on uskumatu, kuidas ta on harjunud Bundesliga tasemega nii kiiresti," sõnas Towersi president Marvin Villoughby. "Ta on arengus teinud sammu edasi. Oleme väga õnnelikud, et leidsime viisi, kuidas ta saaks meie juures järgmisel hooajal veel edasi areneda."