Kerr Kriisa lähitulevik sai selgeks

20-aastane Kriisa pani möödunud nädalal oma nime üles üleminekuportaalis, mis tähendas, et teised ülikoolid võivad temaga suhelda. Arizonast lahkumist hakkas ta kaaluma pärast seda, kui senine peatreener Sean Miller vallandati.

EPSN-i ajakirjanikule Jonathan Givonyle antud intervjuus sõnas Kriisa, et on nüüd oma nime portaalist maha võtnud. "Viimase nädala jooksul olen tundnud, et nad tahavad mind väga siia," vahendas portaal Azdesertswarm.com eestlase sõnul. "Usaldan Tommy Lloydi (Arizona uus peatreener - toim) 100% ning olen valmis tööga jätkama."