Pierre Jacky: meie liidupoliitika kannab vilja!

„Loodame, et mängijad, kes selles koosseisus üles astusid, jätkavad tulevikus Prantsuse koondise eest mängimist. Mõned võivad karjääri lõpetada ja võime loota, et pikemas perspektiivis võivad neist saada selle meeskonna tulevased treenerid või tehnilised nõuandjad. Väga oluline on nende kogemust ära kasutada, sest praegusel ajal on meie saalijalgpallis ikka veel liiga vähe treenereid, kes on varem olnud saalijalgpallurid. Mina olen esimene, kuid olen üle tulnud traditsioonilisest jalgpallist. Sellel kogemusel võib olla määrav tähendus ja see peab aitama meil uuele tasemele jõuda. Meie liidupoliitika, mille üle ma olen väga uhke, seisneb mängijate ettevalmistamises tuleviku jaoks, nii meeste kui ka naiste saalijalgpallis. Olen veendunud, et meie töö kannab mõne aasta pärast vilja, et lõppkokkuvõttes väärikale kohale platseeruda.“