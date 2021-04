Superliiga asutaja ei jäta jonni: ükski klubi pole veel trahvi maksnud, kõigil on siduvad lepingud!

Reali president Perez on aga optimistlik. "Kõik, kes arvavad, et Superliiga on surnud, eksivad," rääkis Perez Hispaania raadiojaamale El Larguero. "Superliiga pole surnud, me jätkame projekti kallal töötamist. Hetkel on see pausil. Kõik 12 klubi on sõlminud samasuguse lepingu."