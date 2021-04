Latvala: Rovanperäl on esimese startija eelis juba kadunud

Harilikult on asfaldirallidel esimene stardikoht parim, kuid Latvala sõnul on tal see eelis juba eos kadunud.

"Kalle areng on olnud tohutu ning ta oskab ka asfaldil sõita. Sellegipoolest napib tal WRC autoga asfaldil kogemusi. Kallele seatud ootused on mõõdukad, pole mõtet talle suurt pinget peale panna. Kui ta suudab sõita esiviisikusse, oleks see juba hea tulemus. Tuleb silmas pidada, et ta on vastamisi Thierry Neuville'i, Ott Tänaku, Sebastien Ogier' ja Elfyn Evansiga, kes on väga tugevad asfaldisõitjad. Kui Kalle suudab nende vastu võidu sõita, on ta juba teinud tipptasemel soorituse," lisas Latvala.