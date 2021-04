NBA korvpalluri õhtu võttis kohutava pöörde: stripiklubi külastanud mängija peksti haiglasse

Tasub meeles pidada, et NBA-s kehtivad mängijatele koroonapandeemia tõttu kindlad reeglid ning tegelikult ei tohi mängijad üldse klubides või baarides käia. NBA esindaja teatas, et nad uurivad vahejuhtumit ja loodavad, et Brown paraneb kiiresti.

Brown on nüüdseks tagasi Houstonis, kuid kannatab jätkuvalt suurte valude käes. "Tema nägu on lõhki pekstud," sõnas üks allikas.

Omapoolse uurimise juhtunu osas on algatanud ka Rocketsi klubi. Väidetavalt on klubi andnud mängijatele mõista, et nad ise ei vastaks NBA liiga uurijatele. Klubi sõnul on Rockets teinud ja jätkab NBA ning kõikide teiste osapooltega täielikku koostööd, et juhtum saaks lahendatud.