Madridi Real tõusis Karim Benzema vedamisel Hispaanias liidriks

Reali kangelaseks kerkinud Benzema arvel on Hispaania kõrgliigas 21 väravat ning 7 resultatiivset söötu. Enamat on suutnud vaid Lionel Messi (Barcelona) 23 värava ja 8 tulemusliku sööduga.

Võidukas Real kerkis 70 punktiga uueks tabeliliidriks. Ka linnarivaalil Madridi Atleticol on 70 punkti, aga omavahelistes mängudes on edu Realil. Samas on Atleticol üks kohtumine vähem peetud. Cadiz hoiab 36 punktiga 13. kohta.