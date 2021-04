Kontaveit maailma neljanda reketi alistamisest: tegin hea mängu, aga avasett tekitas frustratsiooni

Kontaveit ütles mängujärgsel pressikonverentsil, et üritas täna keskenduda oma mängule, sest ta kohtus Keniniga esmakordselt.

"Ma polnud kunagi tema vastu mänginud. Muidugi olen ma teda palju kordi mängimas näinud, aga üks asi on näha ja teine asi ise mängida. Ta võtab palle hästi tõusult. Oli palju kordi, kus ma jäin hiljaks, sest kuigi tundub, et pall ei tule kiiresti, tuleb ta väga kiiresti," sõnas Kontaveit.

"Ma ei olnud tagajoonel täna väga kindel, eriti avasetis. Aga mu mäng läks järjest paremaks. Teises setis mängisin juba märksa paremini ja vabamalt. Avasett oli pingeline, sest mul oli nii palju võimalusi ja ma ei kasutanud neid ära (murdepalle realiseeris 10-st ühe - toim.). See tekitas pettumust ja avasett läks kuidagi pingeliseks. Tegin halbades kohtades lihtvigu. Sellise vastase vastu ei teki neid võimalusi kogu aeg ja seda enam tekitab frustratsiooni, kui õigel ajal neid palle kätte ei saa," lisas Eesti esinumber.

Kontaveit tunnistas, et tema 12 ässa ja esimese servi hea õnnestumine (võitis 86% punktidest) aitas võidule väga suuresti kaasa.

"Väga palju mind päästiski serv. Esimene serv toimis väga hästi ja ässasid oli palju. See kindlasti toetas minu mängu," lisas Kontaveit. "See võit andis kahtlemata palju enesekindlust. Mõistagi on tore sellist head võitu saada. Mängisin hästi, mulle väga meeldib Stuttgardis mängida."