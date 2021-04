DELFI HORVAATIAS | Tänak: saame siin esimest korda Hyundaiga korralikult asfaldil sõita

„Horvaatia rallit ei saa teistega võrrelda, see on isepärane,” rääkis Tänak. „Esiteks lõigatakse siin kurvides palju, mis tähendab, et reedel esimesena startinutel on eelis, sest tagumistel koguneb mustust asfaldile. Küll aga kestab edu vaid reedel ennelõunastel katsetel. Teiseks on teed vahelduva rütmiga. Ning kolmandaks vaheldub ka asfaldi struktuur iga kilomeetriga, mistap perfektset rehvitaktikat pole võimalik paika panna.”