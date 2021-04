Pärast pikemat pausi jätkub ralli MM-sari Horvaatia võidukihutamisega. See võib olla üks hooaja tähtsamaid, andes vihjeid, kuidas hakkavad asjad edaspidi kujunema. Küsimus pole selles, et Horvaatia ralli on uus, vaid selles, et see sõidetakse asfaldil.