Kas keegi õel inimene võis Nabile dopingut salaja sisse sööta?

Dopinguproovi analüüs andis positiivse tulemuse. See on fakt. Kust letrosool maadleja organismi tuli?

Olümpiasangar vannub, käsi südamel, et pole kunagi isegi mõelnud keelatud ainete kasutamisele ega olnud varem letrosoolist kuulnudki. Heiki Nabi auks peab ütlema, et erinevalt suusatajatest ei ole ta avalikkuse eest peitu pugenud ja on esinenud veenvalt, kordagi koperdamata. Kui Hiiumaalt pärit 35-aastane vanameister luiskab, on tegu Eesti teatrite lavalaudade jaoks kaotsiläinud talendiga. Andrus Veerpalu luges 2011. aasta pressikonverentsil teksti paberilt maha, Nabi räägib soravalt oma sõnadega ega peljanud minna isegi „Ringvaate” saatesse.

Sama usutavalt ei ole suutnud esineda Nabi kaitsja Paul Keres, kes on valinud ründava stiili ja kelle väidetes on küsitavusi.