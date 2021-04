FC Liverpooli omanik vabandas fännide ees: vedasin teid alt

Eelmise nädala lõpus teatasid 12 Euroopa tippklubi Superliiga loomise ideest, kuid jalgpalliüldsuse lauskriitika järel otsustasid kõik projekti kaasatud Inglismaa meeskonnad - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham - Superliigaga liitumisest loobuda. Tänase päeva jooksul on teinud sarnase otsuse juba ka itaallaste Milano Inter ja AC Milan ning hispaanlaste Madridi Atletico.

"Esitatud projekt ei pidanud kunagi ellu rakenduma ilma fännide toetuseta," teatas Henry videopöördumises. "Viimase 48 tunni jooksul andsite selge sõnumi, et see (liiga) ei saa eluõigust. Me kuulsime teid. Mina kuulsin teid."

"Ma palun vabandust. Mina vastutan ainuisikuliselt viimase paari päeva jooksul esile kerkinud tarbetu negatiivsuse eest. See on asi, mida ma ei unusta. See näitas selgelt, kui suur on fännide võim tänasel päeval. Ja see peabki nii olema ka edaspidi," lisas Liverpooli omanik.

Henry saatis vabandused ka kõigile oma meeskonna mängijatele ja peatreener Jürgen Klopile, kes pandi raskesse olukorda. "Nende töörahu sai kõige enam häiritud ja see oli ebaõiglane. See teeb mulle kõige rohkem haiget. Nad kõik armastavad meie klubi ja teevad iga päev rasket tööd, et fännidele rõõmu pakkuda," lisas Henry, kellele kuulub ka USA pesapalliklubi Boston Red Sox.