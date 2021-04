Tallinn tunnustas Selveri võrkpallimeeskonda ja Kalev/Cramo korvpalliklubi

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on teadaolevalt spordis väga oluline planeerimine, kuid paraku elame praegu ajal, mil see ei ole võimalik. „Ent vaatamata sellele, et keerulisel ajal on nii treeningute kui ka võistluste graafikud küsimärgi all, on Tallinna esindusmeeskonnad võimelised võistlema ja võitma. Usun, et neid häid saavutusi ja kõrgeid tulemusi tuleb spordisõprade rõõmuks tulevikus veelgi,“ märkis Kõlvart.