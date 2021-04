Tänak enne esimest tõsist asfaldirallit Hyundaiga: olen kindel, et liigume õiges suunas

"See vastab tõele. See on (Hyundaiga) minu esimene korralik asfaldiralli, kuid olen saanud siiski omajagu testida," sõnas Tänak DirtFishile. "Osalesime just Sanremo rallil, mullu sõitsime Saksamaal, Alba rallil ja selliseid väiksemaid asju. Seega olen saanud masinaga üsna palju asfaldil olla ja tunnen end järjest mugavamalt."

"Ma arvan, et sel viisil oleme teinud palju tööd ning pööranud just asfaldile suurt tähelepanu, et edasi liikuda. Olen päris kindel, et liigume õiges suunas," lisas Tänak.

Toyota sõitja Elfyn Evans ütles, et kuigi tahaks rohkem masinat katsetada, ei näe ta muretsemiseks põhjust. "Kui ma testiks Yarisesse istusin, tundsin end kohe hästi. Probleem on hoopis selles, et me teame sellest rallist väga vähe. Oleme küll pardakaameravideoid vaadanud, kuid see ei ole kaugeltki see, kui ise rajal olla. Ma olen aru saanud, et need kiiruskatsed on iseloomult üsna erinevad. Seetõttu on testimiseks ideaalseid tingimusi raske leida," kommenteeris Evans.