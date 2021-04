OTSEBLOGI JA AJAKAVA | Esimest korda WRC kalendris olev Horvaatia ralli algab testikatsega

Tegemist on esimese täisasfaldiralliga peale 2019. aasta Saksamaa rallit. Korraldajad on lubanud sõitjatele, et nad kohtavad oma teel kuni kuut erinevat asfaltpinnast ja vahelduvaid olusid. Osad teed pidid meenutama Korsikat, teised Saksamaad, kolmandad Monzat. Rajaga tutvumiselt on sõitjatelt juba kuulda olnud üllatust kõrguste erinevuse kohta ehk tee on asfaldiralli jaoks ebatüüpiliselt hüplik.