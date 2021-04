OTSEBLOGI | Horvaatia ralli teine päev algab kahe pika katsega. Kas Tänak püüab täna esikolmiku mehed kinni?

Foto: Bastien Baudin, Hyundai Motorsport GmbH / Austral

Horvaatia MM-rallit on algusest peale juhtinud belglane Thierry Neuville (Hyundai). Avapäeva lõpuks tõusis teisele kohale Sebastien Ogier (Toyota). Kolmas on Elfyn Evans (Toyota), neljas Ott Tänak (Hyundai). Eestlase kaotus tiimikaaslasele on 31,9 sekundit. Poodiumikoht jääb Tänakust 23,9 sekundi kaugusele.