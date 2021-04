OTSEBLOGI | Horvaatia ralli algas draamaga: Rovanperä sõitis üle katuse, Neuville võitis katse, libedust kirunud Tänak teine

Delfi on Zagrebis kohapeal ning toob kogu rallil toimuva lugejateni otseblogis koos videointervjuudega ja päevakommentaaridega, neljapäevast pühapäevani läheb eetrisse ka videopodcast "Kuues käik", kus ekspertkommentaatoriks on Roland Poom.

Registreerunud on 68 ekipaaži, millest 10 on WRC autod. Lisaks Ott Tänakule ja Martin Järveojale hoiavad Eesti lippu kõrgel Junior WRC klassis startivad numbri all 52 Robert Virves ja Sander Pruul (Ford Fiesta Rally4).