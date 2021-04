Bundesliga parimate korvpallurite sekka tõusnud Maik-Kalev Kotsar sõlmis uue lepingu

Kotsar liitus Hamburgiga 2020. aasta suvel ja ta on kerkinud Bundesliga parimate mängijate sekka. Hamburg hoiab turniiritabelis kuuendat kohta, pääs veerandfinaali on kindel.

"Olen väga õnnelik, et saan Towersis mängimist jätkata. Mõlema poole jaoks oli lõpuks tegu väga lihtsa otsusega," ütles Kotsar Towersi kodulehele antud kommentaaris.

Hamburgi spordidirektor Marvin Willoughby lisas, et tulevaks hooajaks loodetakse säilitada ka ülejäänud tuumik. "Võistkond on näidanud, kui hästi nad omavahel kokku sobivad ja kui hästi karakterid Hamburg Towersi väärtusi esindavad. Loomulikult on meil soov võistkonna tuumikuga ka järgmisel hooajal koostööd teha," ütles ta.