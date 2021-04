VÄGEV! EM-i kullamatšile pääsenud Mäe: poolfinaali vastane oli "vahelevõtja", finaal tuleb väga põnev

Vescani näol on tegemist 2017. aasta EM-i pronksinaisega. Epp Mäe on kahekordne MM-pronks (2015, 2019), Euroopa meistrivõistlustel on tal 2017. aasta pronksmedal.

"Temaga olen kohtunud tunduvalt rohkem, tunneme teineteist ja vastase maadlusstiili," rääkis Mäe. "See matš oli tunduvalt vähem aktiivne kui esimene matš. Prantslanna on "vahelevõtja", temaga ei saa väga lahtiselt maadelda. See tähendab seda, et kui sa teed mingi liigutuse, siis tema üritab kontrat teha. See oli väga taktikaline matš. Minu taktika oli oma punkt ära võtta ja katsuda ülejäänud matši kontrollida."