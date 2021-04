Eesti spordi suurtoetaja Credit24: sport on meie kõigi südameasi

Spordis on enamasti pildil võitjad, aga selleks, et saada võitjaks, on pikal teekonnal saatnud võitjat tema taustajõud. Kas siis sportlase treener, füsioterapeut, meeskonna bussijuht või andudnud fänn, kes igal võistlusel tribüünil kaasa elab. Nende inimeste roll on tegelikult erakordselt suur ja ilma toetavate taustajõududeta ei oleks meil ka mitte ühtegi võitjat.

Alustasite möödunud sügisel uue sotsiaalse vastutuse projektiga, et toetada ja tunnustada inimesi, kes on taustajõuna sportlaste selja taga . Miks just säärane ettevõtmine?

Credit24 on toetanud võrkpalli läbi erievate projektide juba üle kümne aasta. Esimeseks projektiks oli Credit24 Rahvaliiga, millest kasvasid välja nii kogukondlike võrkpalliplatside korrastamine üle Eesti kui ka Credit24 Suvevolle. Aastast 2016 oleme võrkpalli Balti meeste meistriliiga nimisponsorid. Koostööst tekib pidevalt teisi väiksemaid eriprojekte, näiteks võrkpalli-podcast „Kuldne geim” või suvised rannavõrkpalliturniirid. Samuti seome spordi sponsorlust ka oma põhitegevusega. Näiteks on meil praegu käimas põnev spordiloos , kus osalejatel on võimalik võita 240 eurot.

Jah, kuigi traditsiooniliselt on Credit24 iseloomustavateks märksõnadeks krediidikonto , väikelaen , tarbimislaen või remondilaen , on meie jaoks südameasi Eesti võrkpall ja sport laiemalt. Oleme aastaid seisnud koduse võrkpalli selja taga, andnud hoogu purjetamisele ja tunnustanud inimesi, kes on siinse spordielu suurimad taustajõud. Sport on üks viis näidata hoolimist ja samas ühiskonnale tagasi anda. Usun, et sponsorlus võiks olla iga teatud ärilisele tasemele jõudnud ettevõtte oluline osa, mis põhitegevust saadab.

Miks Credit24 just spordi valis, kuidas see on seotud laenu või laenamisega, teie põhitegevusega?

Sport on osa elust, nii nagu finantsteenused laen, tarbimislaen või kodu värskendamiseks mõeldud remondilaen. Mõlemad valdkonnad on pidevas liikumises, kasvamises ja arenemises. Meie töötame iga päev selle nimel, et pakkuda inimestele paremat ja mugavamat finantsteenust. Sportlased pingutavad oma arengu nimel, nii et ühisosa on tegelikult suurem, kui võiks arvata. Lisaks on sport ülimalt oluline inimeste tervise mõistes. Seetõttu ongi meie soov tuua spordile positiivset tähelepanu ja kaasata inimesi rohkem liikuma.

Mis iseloomustab lõppevat võrkpallihooaega?

Võrkpalli toetajana tunneb Credit24 väga suurt rõõmu, et sellest pallimängust on kujunenud Eestimaa inimeste armastatum spordiala teiste pallimängude kõrval. Väga hea meel on näha, kuidas aastate jooksul on võrkpalli tase tõusnud ja suur roll on selles kindlasti meie rahvuskoondisel, kes on oma mängudega pakkunud spordisõpradele suurepäraseid hetki. Ühelt poolt on möödunud aasta olnud sportlastele väga suur väljakutse, aga samas on see koju toonud mitmed nimekad võrkpallurid, kes koduses meistriliigas saanud oma kogemusi ja oskuseid kasutada. Credit24 võrkpalli Balti liiga tase on aastate kõrgeim, see on suur tunnustus sportlastele, treeneritele ja nende taustajõududele.

Credit24 on ka purjetamisele tuult purjedesse aidanud? Palun räägi, miks just purjetamine?

Avamerepurjetamine on sport, kus tulemus sõltub sellest, kuidas kogu meeskond ühiselt pingutab. Iga positsioon võistluspurjekal omab rolli lõplikus tulemuses. Selleks, et võita, peab igaüks olema oma tiimikaaslase taustajõud.

Sel aastal toimub Tallinnas ORC avamerepurjetamise MM, mis tähendab, et pealtvaatajad saavad nautida maailmaklassi võistlust. Kuigi purjetamine ei ole traditsioonilises mõttes selline spordiala, millele saaks nii-öelda raja ääres kaasa elada, on fännide roll seda olulisem. Ma usun, et Credit24 Sailing Team annab võimsa etenduse ja pakub põnevat pinget, heideldes medalite eest.

Tegu on finantsteenusega. Tutvuge kindlasti tingimustega ja pidagi vajadusel nõu spetsialistiga.