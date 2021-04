Kõik! Superliiga asutaja tunnistas, et jalgpallimaailma tagajalgadele ajanud projekt on surnud

"Kui aus olla, siis ei. Ilmselgelt ei saa me edasi minna. Sellegipoolest jään endale kindlaks – selle projekti idee on ilus. Oleksime loonud maailma parima võistlussarja. Aga ma arvan, et see projekt ei liigu enam edasi," vastas Agnelli uudisteagentuur Reutersi küsimusele, kas Superliigal on pärast kuue Inglismaa klubi loobumist tulevikku.