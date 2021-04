TIPPHETKED | Kontaveit võitis maailma neljanda reketi ja pääses Stuttgardis veerandfinaali!

"Ma polegi tema vastu varem mänginud. Ei pea ütlemagi, et ta on väga hea mängija. Tal on häid tulemusi nii liiva kui kõva kattega väljaku peal. Tuleb raske matš, aga mulle on alati meeldinud Stuttgartis ja liiva peal mängida. Usun, et tuleb hea kohtumine," rääkis Kontaveit pärast eilset matši.