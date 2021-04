Podcast “Kuldne geim” | Täht ja palgaläbirääkimised, Rikberg ja Pupart, Teppan ja Bigbank?

*Robert liitus saatega meeleldi, ent mida on tal tulnud heale sõbrale Reneele seoses lindistusega ikka ja jälle meelde tuletada?

*Millega Alar pikast ja väsitavast hooajast mõtted eemale on ajanud?

*Millistel tingimustel Alar Bigbanki peatreenerina oli nõus jätkama?

*Kuidas tänavune Credit24 Meistriliiga hooaeg kokku võtta? Kas tegu ikka oli läbi aegade parima ja tugevaima hooajaga?

*Balti liiga fantastiline finaalmäng Tallinna Selveri ja Saaremaa Võrkpalliklubi vahel.

*Robert ja Renee meenutavad vahepeal ammuseid aegu, mil Tartu Bigbankis käidi klubi juhtidega “palgaläbirääkimisi” pidamas.

*Keith Puparti tegutsemine lisas finaalseeriale värvi. Alaril on 36-aastase vanameistri tuleviku osas ka kindel seisukoht.

*Kas Jekabpilsi Lušist ongi saanud Eesti tippklubidele tõsine konkurent?

*Miks Tartu Bigbank finaalturniiril kõrbes?

*Videokordused Eestisse? Kaugeltki mitte pelgalt unelm.

*Tartlased ja taraflex.

*Kolm Eesti suurklubi ja põhjused, mis neid tänavu eriliseks tegid.

*Kas Saaremaa Võrkpalliklubi jätkab tegevust? Kes peaks uuel hooajal kindlasti taset tõstma?

*Roberti tänavune hooaeg Resovias. Õnnestumised, pettumused, vigastused ja õppetunnid.

*Kes Eesti koondislastest reklaamklippide filmimisel kõige rohkem soperdas ja kes tegi liblikaid?

*Poola ja Itaalia kõrgliiga finaalseeria kütab/küttis kirgi. Wilfredo Leonilt 38 punkti!