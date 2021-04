PLAY OFF KOMMENTAAR | Läbi hooaja tümitamist talunud Tartu meeskonna vastulöök

Kuigi näiteks Robin Kivi ja Hendrik Eelmäe on vaatamata noorusele kandnud Tartu meeskonnas vastutust juba kolm viimast hooaega, on nad alles küpsevad mängijad. Oma parimale tasemele jõudmiseks vajavad nad veel aega. Veel rohkem vajavad aga aega ülejäänud Tartu meeskonna eestlased.

Olenemata sellest, kas Tartu lõpuks veerandfinaalseeria võidab või mitte, ühte võib kindlalt ütelda: treenerid Toomas Kandimaa Tiit Sokk ja Olari Naarits on teinud noortega head tööd. Füüsiliselt on neis jaksu ja paljuski tänu sellele kustutati Rapla neljandal veerandajal täielikult.

Kuigi Tartu koosseis võib tunduda õhuke, on selles isegi omajagu sügavst. Näiteks teisipäeval langes 20-aasatne Eelmäe ansamblist välja, kuid tema kohale astus alles 17-aastane Kaspar Sepp. Kahemeetrine noormees on rünnakul alles kandiliste liigutustega, kuid kaitses suutis ta oma nooruse kohta väga tugevat keha hästi kasutada.

Tartu mängu vedasid Rootsi koondise kogemusega mängujuht Charles Barton ja pärast hooaja keskel Tallinna Kalevist Tartusse kolimist arengus märkimisväärse sammu edasi teinud Emmanuel Wembi. Just 23-aastane ameeriklasest suur äär on hea näide sellest, kuidas treeneri roll on voolida toorikust mängumees. Arvestades seda, et Wembi jääb Tartusse ka järgmiseks hooajaks, on sarnase arengu jätkudes põhjust teistel klubidel teda karta.

Tartu treenerid sai korra juba mainitud. Sellisel meeskonnal on juhendajate roll väga suur. Pingil käib igatahes töö kogu mängu jooksul ning mõttevahetusse on haaratud kõik kolm meest. Juba hooaja alguses oli näha, et Eesti koondise kauaaegne peatreener Tiit Sokk on Toomas Kandimaa abilisena leidnud uue energia. See pole ka hooaja lõpus kuhugi kadunud. Sokk oli energiliselt mängus see kõik 40 minutit ja toitis peatreenerit väärt nõuannetega.