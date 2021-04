Teravalt Superliigat kritiseerinud Pep Guardiola nõuab juhtidelt vastuseid

Guardiola sai klubi otsusest teada paar tundi enne Superliiga ametlikku pressiteadet. "Nad ütlesid mulle, et teadeanne tuleb ja see on nüüd üleval," rääkis teisipäevasel pressikonverentsil Guardiola, kelle hoolealused kohtuvad kolmapäeval Aston Villaga . "Keegi pole aga selgelt rääkinud, mis sellega kaasneb."

"Treeneritel on sellest veidi ebamugav rääkida, sest meil pole kogu informatsiooni," tõdes Guardiola. "Kui meil on informatsioon olemas, saan teile oma arvamuse öelda. Tahaksin väga, et Superliiga komitee presidendid ja asepresidendid seletaksid kogu maailmale, miks nad sellise otsuse vastu võtsid."

"See ei ole sport, kus pingutus ja edu ning autasu pole omavahel seotud," kritiseeris ta. "See ei ole sport, kui edu on juba garanteeritud ning pole vahet, kui kaotad. Pole õiglane, kui üks meeskond võitleb ja võitleb ning jõuab tippu, aga ei saa kvalifitseeruda, sest edu on valitud klubide jaoks juba garanteeritud."