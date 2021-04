Ralf Schumacher hoiatas Bottast: ta peab taset tõstma, vastasel juhul võib ta kohast ilma jääda

Karjääri jooksul kuus etappi võitnud Schumacheri sõnul oli Itaalias toimunu Bottase jaoks suur ohumärk. "Bottas peab endalt küsima, miks ta on üldse olukorras, kus ta peab ennast Williamsi masina vastu kaitsma," vahendas Planet F1 Schumacheri sõnu.

"George spekuleeris, et Valtteri põhjustas meelega avarii kindlal põhjusel - Russell on Mercedese juunior, kes jahib just Bottase kohta - Toto Wolff (Mercedese boss - toim) aga ütles selle kohta "bulls**t". Bottas ei taha kindlasti 300 km/h kiiruse puhul sellised mänge mängida, aga kindlasti ei tahtnud ta ka Rusellit endast mööda lasta," arutles Schumacher. "Mulle ei meeldinud ka tema suhtumine hilisemates intervjuudes."